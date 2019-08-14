2019-08-14T08:57:40+03:00
Общество

Манежу «Спартак» выставили счет за тепло на 1,5 миллиона

Это на 1,3 миллиона больше реальной цифры
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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В прошлом году манеж «Спартак» закрыли для занятий спортом и проведения других мероприятий, однако, счета руководство спорткомплекса получает огромные. Так, ПАО «Т Плюс» выставило счет, согласно которому «Спартак» должен заплатить 1, 5 миллиона рублей за отопление.

«Физкультурно-спортивный центр «Спартак» обратился с жалобой в пермское УФАС.

УФАС установило, что приборы учета в спортивном центре были исправны, хоть и не прошли ежегодную проверку готовности к эксплуатации.

- В данном случае у теплоснабжающей организации имелись все основания рассчитать плату, исходя из показаний приборов учета», - пояснил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин

УФАС обязало компанию провести перерасчет. Оказалось. что «Спартак» должен был заплатить на 1,3 миллиона больше. В результате перерасчета «Манеж «Спартак» должен заплатить 200 тысяч рублей.

В пресс-службе Пермского филиала «Т Плюс» сообщают, что манеж "Спартак" своевременно не представил документы на прибор учета. Компания провела перерасчет.

- В "Т Плюс" напоминают контрагентам о важности своевременного исполнения обязанностей по оформлению приборов учета тепловой энергии и передачи их показаний для правильного расчета начислений, - сообщили в пресс-службы компании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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