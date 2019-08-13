В Прикамье мать месяц не могла отправить больного ребенка на лечение

СЕГОДНЯ 06:20 2019-08-13T06:20:32+03:00

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В Березниках женщина была вынуждена обратиться к уполномоченному по правам ребенка из-за того, что в течение месяца местная поликлиника не могла отправить ее дочь на лечение. Местная жительница сообщила, что ее дочь пережила клиническую смерть и ей необходимо лечение в московском Научно-практическом центре детской психоневрологии.

Женщина сообщила, что целый месяц был потрачен на сбор документов, чтобы детская поликлиника города Березники направила соответствующее ходатайство в Минздрав Пермского края, однако ответа она так и не дождалась, при этом «для реабилитации ребенка, пережившего клиническую смерть, важен каждый день».

Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае Светлана Денисова направила ходатайство о скорейшем направлении его на реабилитацию в адрес министра здравоохранения Прикамья Оксаны Мелеховой.

В министерстве назначили дату госпитализации. В июне 2019 года, оформлены документы для получения проездных документов на ребенка и сопровождающего.

ИСТОЧНИК KP.RU