Не выдали бумажный больничный. Пермяк подал в суд на больницу

СЕГОДНЯ 08:20 2019-08-11T08:22:43+03:00

Из-за этого он потерял почти 5 тысяч рублей

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Житель Перми подал в суд на ГБУЗ ПК «ГБ № 6». Как рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского суда, с 7 февраля по 14 февраля он проходил лечение в этой больнице. После чего ему выдали электронный больничный лист. Но бухгалтер из компании, где работает мужчина, потребовал бумажный больничный.

- 11 марта мужчина обратился в регистратуру, где ему посоветовали решить вопрос с лечащим врачом, которого в тот момент на рабочем месте не было, - сообщили в суде. - На следующий день он обратился к другому врачу, которая пояснила, что бланков для больничного у нее нет. Она обещала передать требования мужчины заведующей.

13 марта пермяка пригласили на врачебную комиссию поликлиники, где заведующая пояснила, что выдать больничный они не могут. Она добавила, что, возможно, мужчине поможет Фонд соцстрахования.

Из-за того, что 11,12 и 13 марта мужчина ходил в больницу и просил оформить ему документ, он брал отпуск без сохранения зарплаты. Пермяк потерял 4 800 рублей. Он подал в суд на больницу и просит возместить ему моральный вред в размере 20 тысяч рублей.

- Ответчику неоднократно направлялись жалобы и заявления, ответов, разъяснений от представителей медицинской организации не поступило, - добавили в пресс-службе. - Истец считает действия медицинских работников, отказавшихся выдать электронный листок нетрудоспособности на бумажном носителе, незаконными.

Суд состоится в конце августа.

ИСТОЧНИК KP.RU