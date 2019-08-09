2019-08-09T18:00:51+03:00
Общество

Пермяки снимают и публикуют в соцсетях видео репетиции канатоходца из Германии

Экстремал решил проверить свой высотный маршрут от Театра-Театра до Заксобрания
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Nаталья Nадеина (Группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь)Фото: Nаталья Nадеина (Группа ВКонтакте ЧП ДТП Пермь)
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10 августа в Перми пройдет международный Фестиваль уличных театров. Главной фишкой этого события станет выступление канатаходца из Германии. Он пройдет по канату, протянутому от Театра-Театра до здания Законодательного собрания. Получается, что канатоходец должен пересечь всю эспланаду, но только на высоте 12 этажа.

9 августа днем ему смонтировали канат и перед ответственным выступлением экстремал решил проверить свой высотный маршрут. Тысячи пермяков, находящихся в районе эспланады, стали очевидцами этого напряженного зрелища. Фото и видео с места происшествия мгновенно появилось в соцсетях.

«Страшно смотреть», «Идет, где остановка Попова, только что был там», «Тренируется», - комментируют пермяки.

Также пользователи опубликовали фото, как канатоходец потерял равновесие и повис головой вниз, привязанный к канату. Это произошло над местом, где располагается новый фонтан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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