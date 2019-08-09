В колледжах и техникумах Прикамья появятся контейнеры для сбора макулатуры
В СУЗах Пермского края можно будет сдать макулатуру. В техникумах и колледжах установят специальные контейнеры.
Трехстороннее соглашение об этом в рамках реализации проекта «Экологический десант» накануне было подписано между Министерством образования и науки Пермского края, региональным оператором по обращению с ТКО − ПКГУП «Теплоэнерго» и ООО «Уралбумага»
Экопаки появятся уже в сентябре.
- Студенты включатся в заботу об окружающей среде, в рациональное использование природных ресурсов. В системе среднего профессионального образования у нас обучаются 45 тыс. ребят, и охватить нужно абсолютно всех. Ребята должны понять, что бумага и картон – это вторсырьё, пригодное для последующей переработки. Собирая их, они могут принести пользу промышленности и природе, – подчеркнула министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина
ИСТОЧНИК KP.RU