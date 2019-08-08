Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой
Известный политик Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой.
В четверг, 8 августа, СМИ рассказали о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова готова исполнить гимн Перми за 5 миллионов рублей.
По этому поводу в своем Facebook высказался известный политик Евгений Сапиро. Он написал, что в середине 80-ых годов он случайно узнал, что у завода «Камкабель» есть свой гимн.
- Я спросил: «Кто авторы и сколько заплатили?», - рассказывает Евгений Сапиро. - Фамилии были названы незнакомые, суммы приличные. «Насчет музыки молчу, а подобный текст я тебе бы изладил за бутылку ереванского коньяка» - сообщил я директору завода Феликсу.
Через несколько месяцев Евгения Сапиро пригласили на юбилей директора. За час он написал три куплета и припев:
- А в морозные, темные ночки
Снятся нам провода - проводочки.
Это нам, ну а женам, эх...,
Кабеля, кабеля, кабеля.
- Нескромно заявляю: содержание и исполнение (примерно после третьей рюмки) имело потрясающий успех, - продолжает политик. - И теперь шальная мысль не дает мне покоя: может стоит самому взяться за создание и исполнение гимна Перми?
ИСТОЧНИК KP.RU