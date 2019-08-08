2019-08-08T13:18:36+03:00
Общество

Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой

Евгений Сапиро рассказал, как много лет назад в шутку придумал гимн для завода
Елена КОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
--Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Известный политик Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой.

В четверг, 8 августа, СМИ рассказали о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова готова исполнить гимн Перми за 5 миллионов рублей.

По этому поводу в своем Facebook высказался известный политик Евгений Сапиро. Он написал, что в середине 80-ых годов он случайно узнал, что у завода «Камкабель» есть свой гимн.

- Я спросил: «Кто авторы и сколько заплатили?», - рассказывает Евгений Сапиро. - Фамилии были названы незнакомые, суммы приличные. «Насчет музыки молчу, а подобный текст я тебе бы изладил за бутылку ереванского коньяка» - сообщил я директору завода Феликсу.

Через несколько месяцев Евгения Сапиро пригласили на юбилей директора. За час он написал три куплета и припев:

- А в морозные, темные ночки

Снятся нам провода - проводочки.

Это нам, ну а женам, эх...,

Кабеля, кабеля, кабеля.

- Нескромно заявляю: содержание и исполнение (примерно после третьей рюмки) имело потрясающий успех, - продолжает политик. - И теперь шальная мысль не дает мне покоя: может стоит самому взяться за создание и исполнение гимна Перми?

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермяков приглашают к участию в конкурсе среди работодателей
Жители Губахи могут остаться без отопления
В Перми женщина с ребенком на самокате врезались в иномарку
За 7 месяцев 2019 года в Перми в ДТП пострадал 131 ребенок
Из-за халатности заведующей детсада в Прикамье ребенок получил травму
В Перми 32-летняя женщина упала с 9 этажа и погибла
В Прикамье осудили 18-летнего вандала за порчу 37 надгробий
«Ушла за грибами и заблудилась». Спасатели помогли пожилой пермячке выбраться из леса
В Перми задержали женщину, которая представлялась сотрудницей Роспотребнадзора
В выходные пермяки смогут бесплатно пройти обследование «Узнай свой кардиориск»
Житель Прикамья, убив друга, сдался полиции
В Прикамье возбуждено уголовное дело по факту халатности в обеспечении жильем молодых семей
Жителя Прикамья осудят за секс с 15-летней девочкой
В конце лета возрастут цены на загородные дома
«Это сделали звери, а не люди». В Перми неизвестные выбросили троих котят в мусорный контейнер
В Прикамье мужчина угрожал убить односельчанку поленом и металлическими санями
На пермской набережной появились яблони, ивы и сирень
В Перми мужчина сломал ребра незнакомцу
Срок сдачи нового зоопарка в Перми перенесли на 2021 год