Известный политик предложил исполнить гимн Перми вместо Ольги Бузовой

СЕГОДНЯ 12:06 2019-08-08T13:18:36+03:00

Евгений Сапиро рассказал, как много лет назад в шутку придумал гимн для завода

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Известный политик Евгений Сапиро в шутку предложил спеть гимн Перми вместо Ольги Бузовой.

В четверг, 8 августа, СМИ рассказали о том, что известная певица и телеведущая Ольга Бузова готова исполнить гимн Перми за 5 миллионов рублей.

По этому поводу в своем Facebook высказался известный политик Евгений Сапиро. Он написал, что в середине 80-ых годов он случайно узнал, что у завода «Камкабель» есть свой гимн.

- Я спросил: «Кто авторы и сколько заплатили?», - рассказывает Евгений Сапиро. - Фамилии были названы незнакомые, суммы приличные. «Насчет музыки молчу, а подобный текст я тебе бы изладил за бутылку ереванского коньяка» - сообщил я директору завода Феликсу.

Через несколько месяцев Евгения Сапиро пригласили на юбилей директора. За час он написал три куплета и припев:

- А в морозные, темные ночки

Снятся нам провода - проводочки.

Это нам, ну а женам, эх...,

Кабеля, кабеля, кабеля.

- Нескромно заявляю: содержание и исполнение (примерно после третьей рюмки) имело потрясающий успех, - продолжает политик. - И теперь шальная мысль не дает мне покоя: может стоит самому взяться за создание и исполнение гимна Перми?

ИСТОЧНИК KP.RU