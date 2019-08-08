Житель Прикамья, убив друга, сдался полиции

СЕГОДНЯ 10:45 2019-08-08T10:46:25+03:00

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В Пермском крае житель Александровска предстанет перед судом за убийство друга. В полицию позвонил 35-летний местный житель и сознался в убийстве.

Следствие установило, что мужчина не имеет определенного места жительства. В мае 2019 года задержанный выпивал в квартире своего знакомого. Между друзьями произошла ссора, в ходе которой 35-летний местный житель схватил шнур и задушил собутыльника.

Через некоторое время, осознав, что он натворил, мужчина решил сдаться.

- Он сам вызвал сотрудников полиции, которым сообщил об обстоятельствах совершенного им убийства. На время следствия обвиняемому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В отношении него возбудили уголовное дело. Задерженный ожидает суда.

ИСТОЧНИК KP.RU