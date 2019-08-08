2019-08-08T07:31:59+03:00
Общество

Пермские ученые получили президентские гранты на 12 миллионов рублей

Победителями конкурса стали 6 проектов из Прикамья
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство Пермского краяФото: Правительство Пермского края
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Два проекта молодежных научных групп из Пермского края и четыре индивидуальных проекта пермских ученых выиграли конкурс на соискание финансовой поддержки в рамках Президентской программы. Общий объем финансовой поддержки составит более 12 миллионов рублей. Победившие проекты связаны в первую очередь с физикой, химией и инженерными науками.

Индивидуальные проекты могут получить поддержку в размере 1,5–2 миллионов рублей, а научные группы – в размере 3–5 миллионов.

Индивидуальные гранты получили: Екатерина Колчанова (ПГНИУ) на развитие проекта «Управление конвективным тепломассопереносом в двухслойных системах “жидкость – пористая зона”»;

Анастасия Шмырова (Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН) с проектом «Исследование устойчивости азимутально-однородного течения жидкости вблизи межфазной границы в присутствии ПАВ»;

Максим Учускин (ПГНИУ) с проектом «Фураны – универсальные строительные блоки в синтезе соединений с полезными свойствами»;

Дмитрий Билалов (Пермский федеральный исследовательский центр УрО РАН) с проектом «Разработка энергоэффективных неавтоклавных силикатных композитов строительного назначения».

Поддержку получили и два групповых проекта: Михаил Перескоков за работу «Ранний железный век и эпоха Великого переселения народов в Приуралье» и Владимир Поплыгин на дальнейшую разработку темы «Исследование влияния эффективных давлений на фильтрационно-емкостные свойства горных пород и сроки выработки извлекаемых запасов нефти».

ИСТОЧНИК KP.RU

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