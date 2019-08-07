В Перми оштрафовали главврача городской поликлиники за покупку медоборудования без аукциона

СЕГОДНЯ 17:18 2019-08-07T17:18:25+03:00

Чтобы обойти закон, в медучреждении разбили контракт на несколько частей

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Как известно, в случае госзакупок на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, требуется проводить аукцион. Так велит антикоррупционное законодательство.

Во время проверки в городской клинической поликлинике №2 сотрудники прокуратуры Индустриального района обнаружили, что здесь придумали способ обойти закон. В частности, разбивали контракт на несколько менее «дорогостоящих» частей.

- Установлено, что главным врачом учреждения были допущены факты «дробления» закупок, - объяснили в краевой прокуратуре. - Так, в марте 2019 года было заключено 3 договора на поставку медицинских перчаток, а также 2 договора на поставку медицинского оборудования. Сумма каждого из этих договоров не превышала 100 тысяч рублей. Однако на деле эти договоры представляют собой искусственно раздробленную единую сделку. Они были заключены в один день с одним и тем же лицом. Подобную закупку по закону о контрактной системе в сфере закупок следовало провести путем конкурса или аукциона.

Управлением федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю главный врач поликлиники оштрафован на 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU