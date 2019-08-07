Житель Прикамья заказывал в Москве через Интернет фальшивые 5-тысячные купюры и расплачивался ими в магазинах

СЕГОДНЯ 16:41 2019-08-07T16:41:32+03:00

Теперь он проведет 4 года и 6 месяцев в колонии

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Способ обеспечить себе легкую беззаботную жизнь придумал житель Верещагино. На одном из сайтов в сети Интернет он заказывал фальшивые банкноты, затем ехал за своим заказом в Москву. А после расплачивался фальшивками в верещагинских магазинах.

Но праздник длился недолго. Всего подобным образом ему удалось фальшивок на 70 тысяч рублей.

- Весной этого года он через сеть Интернет заказал, а в последующем приобрел в Москве 14 поддельных банкнот номиналом 5тысяч рублей каждая, - сообщили в прокуратуре Пермского края. - Поддельными денежными средствами он расплачивался в мелких торговых точках в Верещагино. Суд признал его виновным в совершении четырёх преступлений – в хранении, перевозке и сбыте заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации.

В верещагинском суде местного фальшивомонетчика приговорили к лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU