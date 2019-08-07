СЕГОДНЯ 11:55 2019-08-07T11:55:12+03:00

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Двух жителей Молдовы осудят за ограбление пенсионеров. Один из эпизодов произошел в Перми ноябре 2018 года. В центре города злоумышленники напали на 82-летнюю пенсионерку, которая шла в банк. У женщины вырвали сумку, в которой было 2,5 миллиона рублей.

Пермские оперативники установили, что мужчины причастны к нападению на престарелую женщину в Уфе. Налетчики по аналогичному сценарию похитили у потерпевшей 40 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/724584" frameborder="0"></iframe> В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2 миллионами рублей.

Когда преступников задержали, выяснилось, что они оба уроженцы Молдовы. Один из них является гражданином РФ и прописан в Екатеринбург. При обыске в квартирах злоумышленников сотрудники полиции нашли телефоны, по которому они общались в момент совершения преступления, и крупную сумму денег.

На днях следователи предъявили арестованным обвинение сразу по двум эпизодам и направили дело в суд для принятия решения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU