В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2 миллионами рублей
Двух жителей Молдовы осудят за ограбление пенсионеров. Один из эпизодов произошел в Перми ноябре 2018 года. В центре города злоумышленники напали на 82-летнюю пенсионерку, которая шла в банк. У женщины вырвали сумку, в которой было 2,5 миллиона рублей.
Пермские оперативники установили, что мужчины причастны к нападению на престарелую женщину в Уфе. Налетчики по аналогичному сценарию похитили у потерпевшей 40 тысяч рублей.
В Перми жители Молдовы украли у пенсионерки сумку с 2 миллионами рублей.
Когда преступников задержали, выяснилось, что они оба уроженцы Молдовы. Один из них является гражданином РФ и прописан в Екатеринбург. При обыске в квартирах злоумышленников сотрудники полиции нашли телефоны, по которому они общались в момент совершения преступления, и крупную сумму денег.
На днях следователи предъявили арестованным обвинение сразу по двум эпизодам и направили дело в суд для принятия решения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU