2019-08-07T10:43:08+03:00
Общество

«Жили в недострое». Пермячка осталась без денег и с тремя детьми на руках после выдворения супруга из России

Она подала заявление в ЕСПЧ
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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К Уполномоченному по правам человека в Прикамье обратилась жительница Карагайского района. Ее супруга, гражданина Таджикистана, выдворили за пределы России, несмотря на то, что в семье трое маленьких детей.

- Женщина и ее дети, младшему из которых 6 месяцев, а старшему - 5 лет, практически осталась без денег, - рассказали в пресс-службе омбудсмена. - Они жили в недостроенном доме, который супруг не успел утеплить. Также у семьи не было воды из-за прорыва водопровода.

После обращения к Уполномоченному по правам человека семье выплатили пособия, передали продукты питания и одежду. Также их обеспечили дровами на зиму. Позже прокуратура провела проверку, и водоснабжение в доме многодетной семьи восстановили.

Сейчас семья подала заявление в Европейский суд по правам человека. Супруга добивается, чтобы ее мужу разрешили вернуться обратно в Россию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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