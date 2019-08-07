«Жили в недострое». Пермячка осталась без денег и с тремя детьми на руках после выдворения супруга из России
К Уполномоченному по правам человека в Прикамье обратилась жительница Карагайского района. Ее супруга, гражданина Таджикистана, выдворили за пределы России, несмотря на то, что в семье трое маленьких детей.
- Женщина и ее дети, младшему из которых 6 месяцев, а старшему - 5 лет, практически осталась без денег, - рассказали в пресс-службе омбудсмена. - Они жили в недостроенном доме, который супруг не успел утеплить. Также у семьи не было воды из-за прорыва водопровода.
После обращения к Уполномоченному по правам человека семье выплатили пособия, передали продукты питания и одежду. Также их обеспечили дровами на зиму. Позже прокуратура провела проверку, и водоснабжение в доме многодетной семьи восстановили.
Сейчас семья подала заявление в Европейский суд по правам человека. Супруга добивается, чтобы ее мужу разрешили вернуться обратно в Россию.
ИСТОЧНИК KP.RU