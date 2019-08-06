2019-08-06T10:07:21+03:00
Общество

Прикамцы смогут принять участие в разработке афиши для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

Для участия в конкурсе принимаются живописные рисунки высокого уровня
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Приволжском федеральном округе (ПФО) продолжается приём заявок на конкурс лучших разработок афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В конкурсе могут принять участие жители ПФО, в том числе и Пермского края: дети от 6 до 17 лет и молодёжь от 18 до 30 лет. Приём заявок продлится до 30 сентября.

Для участия в конкурсе принимаются живописные рисунки высокого уровня, а также работы, выполненные с использованием компьютерных технологий и графических программ (формат не менее А3). Они должны популяризировать фестиваль «Театральное Приволжье», образно, выразительно и одновременно лаконично отражая главную идею фестивального события, информируя о программе регионального этапа и отдельных его спектаклях и призывая участвовать в финальном голосовании.

Кроме того, желающие принять участие в конкурсе должны подписаться на аккаунты фестиваля во всех социальных сетях. Ссылки на них есть на официальном сайте «Театрального Приволжья».

Подать заявку можно по электронной почте: theatres.fest@mail.ru, а также продублировать по адресам: opgfi59@yandex.ru и ivbaldina@minobr.permkrai.ru. Итоги конкурса будут размещены на сайте проекта. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Напомним, старт фестивалю «Театральное Приволжье» был дан 27 марта полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Проект посвящён Году театра в России. Окружной этап фестиваля планируется провести в ноябре. В финале встретятся сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Пермский край на нём представят детская театральная студия «Балаганчик» иавторский студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка».

Авторский студенческий театр Пермского национального исследовательского политехнического университета «17-я скрипка» был выбран специальным жюри по итогам показов спектаклей в рамках фестиваля «Студенческая весна», где театралы из Политеха со спектаклем «Признание» («Далёкие близкие») по рассказам Василия Шукшина завоевали Гран-при.

Театральный коллектив студии «Балаганчик» дворца культуры «Энергетик» (посёлок Яйва) победил со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?». Этот спектакль поднимает вечную тему взаимоотношений подростков с родителями, взросления, когда кажется, что весь мир против и никто тебя не понимает. Совсем недавно коллектив получил звание «Народный».

Более подробную информацию о конкурсе можно найти, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пермский край вошел в десятку самых популярных направлений для внутреннего туризма
Житель Прикамья за ночь успел совершить два серьезных преступления
В Перми малыш застрял головой в пластиковом горшке
Холмы на пермской эспланаде оградят забором
В Перми завершили подготовительный этап строительства базы «Летающий лыжник»
Осторожно: 6 августа в Пермь придет ураган
Водитель, протаранивший «скорую» в Перми, трижды привлекался за превышение скорости
В Прикамье мужчина ограбил работодателя
Житель Прикамья повелся на красивую историю и купил 80 поддельных монет
Первоклассникам выдадут единые карты школьника, по которым можно оплатить проезд
В Прикамье по вине пьяного водителя погиб 20-летний парень
Семье погибшего на пороховом заводе в Перми выплатят компенсацию 500 тысяч рублей
В Пермском крае за первую неделю августа клещи покусали 59 детей