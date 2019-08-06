Прикамцы смогут принять участие в разработке афиши для окружного фестиваля «Театральное Приволжье»

СЕГОДНЯ 10:07 2019-08-06T10:07:21+03:00

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В Приволжском федеральном округе (ПФО) продолжается приём заявок на конкурс лучших разработок афиши и плаката окружного фестиваля студенческих и школьных театральных коллективов «Театральное Приволжье». В конкурсе могут принять участие жители ПФО, в том числе и Пермского края: дети от 6 до 17 лет и молодёжь от 18 до 30 лет. Приём заявок продлится до 30 сентября.

Для участия в конкурсе принимаются живописные рисунки высокого уровня, а также работы, выполненные с использованием компьютерных технологий и графических программ (формат не менее А3). Они должны популяризировать фестиваль «Театральное Приволжье», образно, выразительно и одновременно лаконично отражая главную идею фестивального события, информируя о программе регионального этапа и отдельных его спектаклях и призывая участвовать в финальном голосовании.

Кроме того, желающие принять участие в конкурсе должны подписаться на аккаунты фестиваля во всех социальных сетях. Ссылки на них есть на официальном сайте «Театрального Приволжья».

Подать заявку можно по электронной почте: theatres.fest@mail.ru, а также продублировать по адресам: opgfi59@yandex.ru и ivbaldina@minobr.permkrai.ru. Итоги конкурса будут размещены на сайте проекта. Победителей ждут дипломы и памятные подарки.

Напомним, старт фестивалю «Театральное Приволжье» был дан 27 марта полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым. Проект посвящён Году театра в России. Окружной этап фестиваля планируется провести в ноябре. В финале встретятся сильнейшие школьные и студенческие театральные коллективы каждого из 14 субъектов ПФО. Пермский край на нём представят детская театральная студия «Балаганчик» иавторский студенческий театр ПНИПУ «17-я скрипка».

Авторский студенческий театр Пермского национального исследовательского политехнического университета «17-я скрипка» был выбран специальным жюри по итогам показов спектаклей в рамках фестиваля «Студенческая весна», где театралы из Политеха со спектаклем «Признание» («Далёкие близкие») по рассказам Василия Шукшина завоевали Гран-при.

Театральный коллектив студии «Балаганчик» дворца культуры «Энергетик» (посёлок Яйва) победил со спектаклем по пьесе современного драматурга Людмилы Духаниной «Неужели меня нет?». Этот спектакль поднимает вечную тему взаимоотношений подростков с родителями, взросления, когда кажется, что весь мир против и никто тебя не понимает. Совсем недавно коллектив получил звание «Народный».

Более подробную информацию о конкурсе можно найти, пройдя по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU