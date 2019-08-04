В Прикамье женщина получила страшные ожоги из-за небрежности мужа

СЕГОДНЯ 18:15 2019-08-04T18:15:24+03:00

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33-летняя Анна заснула с мужем на диване, а проснулась в больничной палате. Все ее тело было обмотано бинтами, шею, лицо и руки пронзала жуткая боль. В квартире Анны и ее мужа произошел пожар. Причиной стала непотушенная сигарета.

Муж женщины положил окурок в пепельницу, вышел из комнаты, а когда вернулся на жене горела одежда, а мебель была объята огнем. Мужчина разбудил Анну, схватил жену на руки и вынес из горящей квартиры.

Мебель в квартире сгорела дотла, стены были покрыты копотью, но главное последствие – страшные ожоги на теле женщины.

- Сквозь сон почувствовала запах гари. Подумала, что мерещится. Резко открыв глаза, увидела перед собой лицо мужа, глаза которого были полны ужаса. Он подхватил меня на руки и понес к выходу через плотный дым. Резкий запах паленого кружил голову, но супруг уговаривал не засыпать. Все кругом – стены, мебель, окна – было в черной копоти. Я почувствовала острую боль по всему телу.

В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что мужчину осудили и назначили ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU