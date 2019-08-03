В Пермском крае в реке нашли тело утонувшей на днях женщины

СЕГОДНЯ 10:26 2019-08-03T10:26:57+03:00

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На днях в Пермском крае не вернулась домой после купания 59-летняя женщина. Когда стояла теплая погода она пошла на необорудованный пляж рядом со своим поселком в Оханском районе и пропала. Была вероятность того, что женщина утонула, так как на берегу остались лежать ее личные вещи. Родные написали заявление в полицию.

- 2 августа тело женщины было обнаружено в реке с признаками утопления, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – Тело изъяли из воды, доставили на берег и передали сотрудникам полиции. Личность женщины установлена.

В МЧС сообщили статистику происшествий на водных объектах: всего с начала года на реках, озерах и других водоемах Пермского края произошло 38 происшествий, погибли – 33 человека, в том числе восемь детей, спасены - 11 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU