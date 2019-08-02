2019-08-02T18:05:25+03:00
Происшествия

Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке

Погода в выходные грозит преподнести немало неприятных сюрпризов [видео]
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
Что-то я не по сезону оделась!Что-то я не по сезону оделась!Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Зарядившие дожди и не думают прекращаться. В прикамском подразделении МЧС предупредили о том, что в эти выходные нас ожидают немалые риски, связанные с погодой.

- Надо готовиться к опасным и неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям: местами по Пермскому краю ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра до 20 м/с, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Высока вероятность возникновения дождевых паводков в большинстве рек края, в том числе, в малых реках.

- Очень сильные дожди прошли в Чусовском и Кунгурском районах, в Перми и Лысьве, - отметил заместитель начальника управления МЧС России по Пермскому краю подполковник Денис Говоров. - В период вегетации сельскохозяйственных культур и заготовки кормов площадь такого опасного агрометеорологическое явления, как «переувлажнение почвы», увеличилась до 24 процентов территории Пермского края: это северо-запад края, отдельные центральные, западные и южные районы.

В субботу, 3 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный, днем по югу в отдельных районах небольшой. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-16 градусов.

В ГУ МСЧ Прикамья предупредили об опасных погодных явлениях в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Глубина уже около полуметра!» В Добянке из-за дождей жители домов ходят по колено в воде
В ожоговом центре рассказали о состоянии пострадавших от взрыва на Пермском пороховом заводе
Дети сотрудников пермского «УРАЛХИМа» попробовали поработать на заводе
Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет
В Пермском крае нашли тело пропавшей пять дней назад женщины
«Прижились 10 тысяч елочек». Пенсионер из Перми уже 16 лет высаживает деревья в лесу
«За материнский капитал – только фундамент». В Перми рассматривают дело о мошенничестве
Закрывшийся фитнес-центр Coliseum может возместить клиентам затраты на купленные абонементы
Три пермских автобуса вернутся на свои маршруты
В Перми работник завода лишился пальца
Пермский ФК «Звезда» сыграл вничью с «Уралом-2»
В Перми водитель иномарки сбила 14-летнюю школьницу
Специалисты УФАС не нашли нарушений в рекламе пермской «божественной шаурмы»
Отопительный сезон в Перми откроется раньше обычного
Власти Екатеринбурга отказались закупать троллейбусы у Перми
«Отдавай выручку!». В центре Перми мужчина с пистолетом напал на бармена
Житель Перми разом выплатил долг по алиментам в 2,5 миллиона рублей
В Перми назначили нового заместителя главы Мотовилихинского района
В Перми задержали подозреваемого в убийстве организатора частного реабилитационного центра
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидается сильный дождь и порывистый ветер
Tele2 снова первая по темпам строительства сети