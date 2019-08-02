Спасатели предупредили жителей Прикамья о проливных дождях, шквалистом ветре и возможном паводке

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-02T18:05:25+03:00

Что-то я не по сезону оделась! Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Зарядившие дожди и не думают прекращаться. В прикамском подразделении МЧС предупредили о том, что в эти выходные нас ожидают немалые риски, связанные с погодой.

- Надо готовиться к опасным и неблагоприятным гидрометеорологическим явлениям: местами по Пермскому краю ожидаются очень сильные дожди, порывы ветра до 20 м/с, - сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. – Высока вероятность возникновения дождевых паводков в большинстве рек края, в том числе, в малых реках.

- Очень сильные дожди прошли в Чусовском и Кунгурском районах, в Перми и Лысьве, - отметил заместитель начальника управления МЧС России по Пермскому краю подполковник Денис Говоров. - В период вегетации сельскохозяйственных культур и заготовки кормов площадь такого опасного агрометеорологическое явления, как «переувлажнение почвы», увеличилась до 24 процентов территории Пермского края: это северо-запад края, отдельные центральные, западные и южные районы.

В субботу, 3 августа, ожидается облачная погода с прояснениями, дождь, местами сильный и очень сильный, днем по югу в отдельных районах небольшой. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, ночью порывы до 15 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 7-12, днем 11-16 градусов.

В ГУ МСЧ Прикамья предупредили об опасных погодных явлениях в выходные.

ИСТОЧНИК KP.RU