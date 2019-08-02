Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет
По прогнозам синоптиков, погода в августе 2019 в Перми ожидается холоднее нормы на несколько градусов. Возможно, это лето станет самым холодным в Пермском крае с 2002 года.
- Осадков за месяц может выпасть выше нормы в полтора раза, - говорят в ГИС-Центре ПГНИУ.
Напомним, что ночь на 2 августа в Пермском крае прошли сильные дожди. А в Добрянке, Лысьве и Чермозе выпавшие осадки соответствуют почти половине месячной норме. В связи с дождями паводки ожидаются на реках Бабка, Юг, Мулянка, а также на юго-западе края.
Только после 10 августа 2019 в Перми сильные дожди, возможно, прекратятся. Правда, ненадолго.
- Но к середине месяца прогнозируется возвращение температуры к норме, и количество осадков при таких процессах может быть значительным, - сообщили синоптики.
ИСТОЧНИК KP.RU