2019-08-02T14:23:43+03:00
Общество

Август 2019 в Перми может стать самым холодным за 17 лет

Дожди не прекращаются уже несколько дней
Елена КОНОВА
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--Фото: Евгения ГУСЕВА
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По прогнозам синоптиков, погода в августе 2019 в Перми ожидается холоднее нормы на несколько градусов. Возможно, это лето станет самым холодным в Пермском крае с 2002 года.

- Осадков за месяц может выпасть выше нормы в полтора раза, - говорят в ГИС-Центре ПГНИУ.

Напомним, что ночь на 2 августа в Пермском крае прошли сильные дожди. А в Добрянке, Лысьве и Чермозе выпавшие осадки соответствуют почти половине месячной норме. В связи с дождями паводки ожидаются на реках Бабка, Юг, Мулянка, а также на юго-западе края.

Только после 10 августа 2019 в Перми сильные дожди, возможно, прекратятся. Правда, ненадолго.

- Но к середине месяца прогнозируется возвращение температуры к норме, и количество осадков при таких процессах может быть значительным, - сообщили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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