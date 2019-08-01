«На глазах были слезы». Перед долгой разлукой пермская пара обвенчалась в СИЗО

СЕГОДНЯ 11:22 2019-08-01T11:22:35+03:00

Супруги шли к этому в течение 11 лет

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Дмитрий и Елена - супруги из Перми - обвенчались в СИЗО. Пара вместе уже 11 лет, но на венчание не решалась. Дмитрий находится под следствием и скоро отправится на длительный срок в колонию. Перед разлукой супруги решили обвенчаться.

Таинство венчания, которое провел настоятель храма часовни святителя Стефана Великопермского Сергей Дунин, состоялась в храме во имя божьей Матери «Всех скорбящих радость» в следственном изоляторе №1 Перми. Священнослужитель беседовал с новобрачными, исповедал и причастил их. Во время обряда на глазах венчающихся были заметны слезы.

В конце обряда священник Сергей Дунин пожелал супругам сохранить любовь и отношения, несмотря ни на какие трудности.

- Венчание - это событие торжественное, оно помогает укрепить связь с близкими, напоминает, что жизнь в местах лишения свободы не заканчивается, а дома их ждут родные и любимые, - сказал Сергей Дунин.

ИСТОЧНИК KP.RU