«На глазах были слезы». Перед долгой разлукой пермская пара обвенчалась в СИЗО
Дмитрий и Елена - супруги из Перми - обвенчались в СИЗО. Пара вместе уже 11 лет, но на венчание не решалась. Дмитрий находится под следствием и скоро отправится на длительный срок в колонию. Перед разлукой супруги решили обвенчаться.
Таинство венчания, которое провел настоятель храма часовни святителя Стефана Великопермского Сергей Дунин, состоялась в храме во имя божьей Матери «Всех скорбящих радость» в следственном изоляторе №1 Перми. Священнослужитель беседовал с новобрачными, исповедал и причастил их. Во время обряда на глазах венчающихся были заметны слезы.
В конце обряда священник Сергей Дунин пожелал супругам сохранить любовь и отношения, несмотря ни на какие трудности.
- Венчание - это событие торжественное, оно помогает укрепить связь с близкими, напоминает, что жизнь в местах лишения свободы не заканчивается, а дома их ждут родные и любимые, - сказал Сергей Дунин.
ИСТОЧНИК KP.RU