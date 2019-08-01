В Перми пройдет фестиваль визуального искусства и электронной музыки

СЕГОДНЯ 11:03 2019-08-01T11:03:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Лето в Перми завершится международным фестивалем электронной музыки и визуального искусства. Фестиваль «EFest», который объединит европейский и российский электронный звук впервые пройдет на Заводе Шпагина.

В Пермь приедут исполнители из Германии, Нидерландов, Великобритания и Россия. На сцене культурной площадки завода им. Шпагина выступят легенды мировой электронной музыки: Sharam Jey (Германия), Envotion (Нидерланды), Grum (Великобритания). Российский электронный звук представят Ishome (Москва), Alpha-Beta (Санкт-Петербург) и The Aira (Пермь).

Также в рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского Международного фестиваля «Круг Света» Тургая Кылыча - независимого медиа-художника, кинематографиста и режиссёра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет гастрономический фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU