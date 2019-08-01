2019-08-01T11:03:47+03:00
Общество

В Перми пройдет фестиваль визуального искусства и электронной музыки

Мероприятие состоится 31 августа
Лилия Абибулаева
Поделиться:
Фото: Правительство ПрикамьяФото: Правительство Прикамья
Изменить размер текста:

Лето в Перми завершится международным фестивалем электронной музыки и визуального искусства. Фестиваль «EFest», который объединит европейский и российский электронный звук впервые пройдет на Заводе Шпагина.

В Пермь приедут исполнители из Германии, Нидерландов, Великобритания и Россия. На сцене культурной площадки завода им. Шпагина выступят легенды мировой электронной музыки: Sharam Jey (Германия), Envotion (Нидерланды), Grum (Великобритания). Российский электронный звук представят Ishome (Москва), Alpha-Beta (Санкт-Петербург) и The Aira (Пермь).

Также в рамках фестиваля будет представлена программа визуального искусства от финалиста Московского Международного фестиваля «Круг Света» Тургая Кылыча - независимого медиа-художника, кинематографиста и режиссёра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми пройдет гастрономический фестиваль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«На глазах были слезы». Перед долгой разлукой пермская пара обвенчалась в СИЗО
Из-за невероятного шторма в Перми ввели режим повышенной готовности
«Нет мягких подголовников». В Перми суд оштрафовал авиакомпанию «Победа» за нарушение СанПиНа
В сентябре капитально отремонтированный корпус школы №30 примет первых учеников
В Прикамье мужчина шел к знакомой, а по пути ограбил квартиру
Двое пострадавших при взрыве на Пермском пороховом заводе переведены на искусственную вентиляцию легких
Житель Пермского края заплатил 150 тысяч за свидание с девушкой
Власти Прикамья потратят 1,7 миллион на услуги по хронометражу на Пермском марафоне
В Прикамье из-за пьяного водителя 16-летняя девочка попала в больницу
На парковке торгового центра «Спешиlove» в ДТП пострадала 10-летняя девочка
В квартире в центре Перми обнаружили змею
«Ушел на работу и пропал». В Прикамье разыскивают 58-летнего мужчину
В Пермском марафоне примут участие воспитанники детских садов
За три дня в Пермском крае выпадет 90% месячной нормы осадков
Пермячка продавала поддельные презервативы через интернет