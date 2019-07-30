2019-07-30T12:28:00+03:00
Общество

Филиал «ПМУ» – в лидерах турслета крайкома Росхимпрофсоюза

Он проходил 26-28 июля на реке Чусовая в окрестностях села Гари
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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Команда филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми стала призером в ряде номинаций XI Туристского слета Пермской краевой организации Росхимпрофсоюза «Будущее профсоюза – молодежь!». Представители пермской площадки «УРАЛХИМа» победили в спортивном зачёте и заняли первое место в конкурсе на лучшее оформление лагеря.

Туристский слет химиков Пермского края проходил 26-28 июля на реке Чусовая в окрестностях села Гари. Участвовало 12 команд, представляющих ведущие предприятия химической отрасли региона: филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ», НПО «Биомед», ПАО «Уралкалий», ПАО «Метафракс», АО «МХК «Еврохим» и другие. Победители турслета определялись в трёх зачетах: спортивном, туристском и конкурсном, включавшем творческие и интеллектуальные состязания.

В спортивном блоке оценивалась меткость в стрельбе по мишеням, умение завязывать узлы и разводить костер на скорость. Также в этом зачете учитывались результаты футбольного противостояния. Среди туристских дисциплин участники соревновались в ориентировании на местности, плавании на катамаранах, преодолении переправ с использованием страховки.

Кроме спортивной борьбы, развернулись и бои творческие. В программе были конкурсы на лучшее блюдо, самые веселые частушки-прибаутки, самое яркое выступление в формате капустника, самый гостеприимный бивуак, а также фотоконкурс и викторина на знание истории реки Чусовой.

Команда филиала «ПМУ» заняла первые места в туристическом биатлоне, футболе и конкурсе на лучшее оформление бивуака. Специальным призом жюри был отмечен вратарь футбольной команды предприятия, слесарь РМП-7 Дмитрий Исаев, пропустивший меньше всего мячей в свои ворота. В конкурсе частушек-прибауток туристы «ПМУ» удостоились второго места. Третьими они стали в водных соревнованиях. По сумме баллов команда заняла первое место в спортивном зачёте.

Галина Балдуева, председатель профсоюзной организации «Пермские минеральные удобрения»:

- Наша команда впервые после семилетнего перерыва приняла участие в турслете Росхимпрофсоюза. В тёплой и дружеской обстановке удалось пообщаться с коллегами из других химических предприятий края. Программа турслета была интересной и насыщенной. В конкурсных испытаниях наши работники показали себя сплочённой и дружной командой, ответственной и готовой к взаимовыручке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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