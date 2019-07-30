2019-07-30T09:02:36+03:00
Общество

В Прикамье стартовала ярмарка одежды, обуви и текстиля от производителей из 14 регионов страны

Импульс к созданию ярмарки дал Президент РФ Владимир Путин
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Фото пресс-службы администрации губернатораФото пресс-службы администрации губернатора
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29 июля на площади перед Театром-Театром начала работу федеральная ярмарка одежды, обуви и текстиля. Участие в ярмарке принимают ведущие российские предприятия и дизайнеры из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Рязани, Костромы, Республики Коми, Краснодарского края, Нижегородской, Ивановской, Волгоградской и Воронежской областей, Ставрополья и Пермского края. В общей сложности свою продукцию здесь представляют 30 компаний.

Импульс к созданию ярмарки дал Президент РФ Владимир Путин: по его поручению первая такая ярмарка была проведена в 2017 году в Санкт-Петербурге. Благодаря популярности среди жителей мероприятие приобрело размах: уже на второй ярмарке число экспонентов увеличилось более чем в два раза.

По словам директора ООО «Городские праздники» (оператор ярмарки) Сергея Комарова, у Пермского края есть реальные возможности для ежегодного проведения подобных ярмарок. «Лёгкая промышленность России нуждается в продвижении: чем больше у нас будет таких мероприятий, тем больше людей о ней будут знать, тем активнее она будет развиваться, – отметил Сергей Комаров. – Сейчас ярмарки разделились по территориальному принципу. При этом Пермский край имеет выгодное размещение: сюда смогут приехать промышленники как с юга, так и с севера страны».

Каждый год Министерство промышленности и торговли РФ выбирает наиболее экономически развитые регионы, в которых планирует проведение подобного рода мероприятий. В прошлом году ярмарки лёгкой промышленности проводились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ярославле, Москве, Воронеже и Краснодаре.

В 2019 году местом проведения ярмарки выбрана Пермь, которая является крупным центром развития промышленного производства. По словам заместителя министра промышленности Прикамья Владислава Тонкова, участие в федеральном мероприятии позволит местным производителям продемонстрировать свою продукцию потребителям, а также найти новые рынки сбыта, в том числе в соседних регионах, и тем самым увеличить объёмы производства. Местные производители могут войти в реестр участников ярмарки, чтобы представлять продукцию Пермского края и за его пределами.

Ярмарка организуется при поддержке Министерства промышленности и торговли России, администрации города Перми и Минпромторга Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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