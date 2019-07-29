Со 2 августа из Перми в Анталью полетят «Уральские авиалинии»

СЕГОДНЯ 18:53 2019-07-29T18:53:12+03:00

Из Перми рейс 1559 отправляется в 02.40 и прибывает в Анталью в 05.10. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Со 2 августа пермяки смогут вылететь в Анталью прямым чартерным рейсом авиакомпании «Уральские авиалинии».

- Рейсы по маршруту Пермь – Анталья – Пермь будут осуществляться по пятницам на воздушных судах Airbus A321, рассчитанных на перевозку 200 пассажиров, - сообщили в пресс-службе пермского международного аэропорта. - Время в пути составит 4 часа 30 минут. Полетная программа рассчитана до конца действия летнего расписания.

Из Перми рейс 1559 отправляется в 02.40 и прибывает в Анталью в 05.10. Вылет рейса 1560 из Антальи в Пермь — в 19.00, прибытие — в 01.25. Для каждого из аэропортов указано местное время.

Напомним, сейчас из Перми в Анталью туристы могут вылететь рейсами шести авиакомпаний: «Россия», Pegas Fly, Nordwind Airlines, Red Wings, Azur Air и Royal Flight.

ИСТОЧНИК KP.RU