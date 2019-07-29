В Пермском крае пропал 34-летний мужчина с татуировками
В Пермском крае идут поиски 34-летнего мужчины, пропавшего 26 июля в Александровском районе. Ориентировка с его фотографией и приметами появилась в соцсетях, волонтеры ведут срочный сбор на поиск пропавшего мужчины.
- 34-летний Торопов Дмитрий Рафаилович, житель поселка Карьер-Известняк в Александровском районе ушел из дома и собирался пойти на пруд за поселком, - сообщили волонтеры поискового отряда «Регион 59» Пермь». – Необходимы люди для его поисков. Формируются экипажи добровольцев для выезда в поселок Карьер-Известняк.
Время и место сбора для тех, кто может помочь – 29 июля 19.00 возле поселкового клуба.
Форма одежды: непромокаемая, удобная обувь, жилеты или яркие элементы одежды, дождевики, телефоны. фонари.
С собой: вода питьевая (чай, кофе), перекус.
Все вопросы можно выяснить по телефону 89922108384 у координатора поисков Надежды.
ИСТОЧНИК KP.RU