2019-07-29T06:47:02+03:00
Общество

За полгода жители Прикамья сдали почти 13 тысяч литров крови

В Пермском крае продолжается акция «День донора»
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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У Жителей Пермского края есть шанс спасти жизнь - стать донором крови. Донорская кровь и ее компоненты помогают ежегодно спасать миллионы жизней. Автомобильные аварии, несчастные случаи, кровотечения, связанные с беременностью и родами, – эти и многие другие ситуации требуют переливания крови в течение первых 24 часов лечения.

25 июля в Прикамье прошел очередной «День донора» в Очерском районе. За день здесь собрали 45 литров крови. А за полгода жители Пермского края сдали почти 13 литров крови.

-С каждым годом количество доноров возрастает. Для того чтобы нам и в дальнейшем успешно обеспечивать потребности медицинских учреждений в компонентах крови, постоянно нужны новые и регулярные доноры. Донорство не требует много времени и посильно большинству из нас, – пояснила главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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