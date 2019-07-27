2019-07-27T08:21:43+03:00
Происшествия

«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник

Он отправился в дачный поселок, и с тех пор его больше никто не видел
Андрей МАТЛИН
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Фото: поисковый отряд «Регион 59 Пермь».Фото: поисковый отряд «Регион 59 Пермь».
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В Прикамье уже четвертый день разыскивают 73-летнего Виктора Кивелиуса.

23 июля пенсионер оделся по дачному и вышел из своего дома в Горнозаводске. Он пешком пошел в сторону поселка Кусье-Александровский, на дачу. И пропал.

Волонтеры поискового отряда «Регион 59 Пермь» объявили о его поисках. Они начались уже 23 июля. Поисковики сообщили, что пропавший человек нуждается в медицинской помощи и что перед тем, как пропасть, он надел камуфляжную куртку светлого цвета, зелёные штаны, а на голову - светлую кепку.

Приметы пропавшего Виктора Кивелиуса: рост 176-180 сантиметров, пенсионер среднего телосложения, он носит очки. На левой руке у него укорочен средний палец.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, можно сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (342) 241-36-40 или 102, или же волонтерам – координатору поискового отряда Альфреду по телефону 8-909-73-13-985.

ИСТОЧНИК KP.RU

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