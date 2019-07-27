«Пошел пешком на дачу». В Пермском крае пропал 73-летний дачник
В Прикамье уже четвертый день разыскивают 73-летнего Виктора Кивелиуса.
23 июля пенсионер оделся по дачному и вышел из своего дома в Горнозаводске. Он пешком пошел в сторону поселка Кусье-Александровский, на дачу. И пропал.
Волонтеры поискового отряда «Регион 59 Пермь» объявили о его поисках. Они начались уже 23 июля. Поисковики сообщили, что пропавший человек нуждается в медицинской помощи и что перед тем, как пропасть, он надел камуфляжную куртку светлого цвета, зелёные штаны, а на голову - светлую кепку.
Приметы пропавшего Виктора Кивелиуса: рост 176-180 сантиметров, пенсионер среднего телосложения, он носит очки. На левой руке у него укорочен средний палец.
Всем, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, можно сообщить об этом в полицию по телефонам 8 (342) 241-36-40 или 102, или же волонтерам – координатору поискового отряда Альфреду по телефону 8-909-73-13-985.
ИСТОЧНИК KP.RU