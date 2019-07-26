В Перми осудили сотрудников завода, по вине которых погиб рабочий

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-26T17:50:53+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми осудили двух сотрудников завода в Кировском районе, по вине которых погиб рабочий. 1 марта этого года в одном из цехов здесь произошло ЧП: взорвался газовый баллон. В результате взрыва один человек погиб, двое получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы в больницу. Следователи осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело.

На скамье подсудимых по обвинению в «Нарушении правил безопасности при ведении строительных работ» оказались 35-летний начальник отделения цеха и 30-летний сменный мастер цеха.

- Собранные следственным отделом по Кировскому району СУ СКР по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения им приговора, - сообщили в пресс-службе. – Виновным назначено наказание в виде одного год ограничения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU