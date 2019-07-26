«Номер не прошел». Верховный суд подтвердил незаконность тарифов на коммуналку в Перми

СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-26T10:14:43+03:00

Изменить размер текста: A A

Верховный суд Российской Федерации признал так называемые «замещающие» тарифы «Пермской сетевой компании», установленные на период с 1 октября 2017 года по 31 декабря 2018 года, незаконными.

Ранее также посчитал Пермский краевой суд – именно его решение оставлено в силе.

Истцами выступили ассоциация «Пермский стандарт», ЖСК и ТСЖ города. Ответчиком выступало министерство тарифного регулирования Пермского края.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 1 июля в Прикамье, как и во всех регионах, повышаются тарифы на все основные коммунальные услуги. В каких-то регионах разрешено было повышать тарифы больше, в каких-то – меньше. Пермский край оказался в этом смысле в «середнячках». Предельный сводный индекс означает, что тарифы на все услуги ЖКХ, в среднем, не могут превышать указанный предел. Так что по одним видам услуг рост тарифов может превышать этот индекс, а по другим – быть меньше.

ИСТОЧНИК KP.RU