В Перми на набережной готовят основание для будущей спортивной площадки

СЕГОДНЯ 09:48 2019-07-25T09:48:52+03:00

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На пермской набережной рабочие готовят основание для новой спортивной площадки. Глава города Дмитрий Самойлов проинспектировал ход работ.

Фото: Администрация Перми

Площадка расположится на участке от Коммунального моста до «Порта Пермь».

- Спортивная зона предназначена для людей всех возрастов. Здесь будут установлены тренажеры, оборудованы два теннисных корта, площадки для воркаута и для восточных единоборств. Появится отдельная огороженная площадка для мини-футбола, сделаем площадку для уличного баскетбола с трибунами, - отметил в своем аккаунте в Instagram Дмитрий Самойлов. - Здесь же будет зона для любителей зимнего плавания с помещением для переодевания и душевыми, кафе, административное здание, где будет предусмотрена зона проката инвентаря. Вокруг спортивной зоны будут оборудованы две беговые дорожки с различными уклонами: одна протяженностью в 1 км, другая – 1,4 км.

Сейчас рабочие заливают бетонное основание под тренажеры и универсальные корты. Также идут работы по формированию беговых и прогулочных дорожек.

Фото: Администрация Перми

Строительство двух универсальных кортов закончат уже в этом году, в все остальные объекты завершат в следующем. На данный момент полностью смонтирована линия наружного освещения, проложены все коммуникации, чтобы можно было подключать стационарные объекты

Фото: Администрация Перми

В 2020 году завершается по планам и строительство кафе, универсального павильона, где можно читать лекции и проводить разные занятия, и раздевалки.

ИСТОЧНИК KP.RU