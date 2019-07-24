2019-07-24T10:31:04+03:00
Общество

В Перми министру образования подарили кролика на день рождения

Презент подготовили ее подчиненные
Лилия Абибулаева
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Фото: Ксения ХромкоФото: Ксения Хромко
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Во вторник, 23 июля, Раиса Кассина, министр образования Прикамья праздновала свой день рождения. Сотрудники ведомства решили поздравить начальника весьма необычным образом. Ей подарили белого кролика и прыжок с парашютом. Об этом Раиса Кассина сообщила на странице в социальных сетях.

Новому питомцу министр очень обрадовалась. Кролик будет жить на даче у Раисы Кассиной.

Напомним, ранее мы писали о том, что силач из Перми подарил Шварценеггеру футболку с Путиным. В Коламбусе прошли соревнования Arnold Classic, на престижный турнир съехались десятки спортсменов со всего мира. Не обошлось на состязаниях и без русских силачей! Воспользовавшись моментом, обладатель титула «Самый сильный пермяк» Сергей Харламов подарил Арнольду Шварценеггеру футболку с изображением Владимира Путина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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