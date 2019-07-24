В Перми министру образования подарили кролика на день рождения
Во вторник, 23 июля, Раиса Кассина, министр образования Прикамья праздновала свой день рождения. Сотрудники ведомства решили поздравить начальника весьма необычным образом. Ей подарили белого кролика и прыжок с парашютом. Об этом Раиса Кассина сообщила на странице в социальных сетях.
Новому питомцу министр очень обрадовалась. Кролик будет жить на даче у Раисы Кассиной.
Напомним, ранее мы писали о том, что силач из Перми подарил Шварценеггеру футболку с Путиным. В Коламбусе прошли соревнования Arnold Classic, на престижный турнир съехались десятки спортсменов со всего мира. Не обошлось на состязаниях и без русских силачей! Воспользовавшись моментом, обладатель титула «Самый сильный пермяк» Сергей Харламов подарил Арнольду Шварценеггеру футболку с изображением Владимира Путина.
ИСТОЧНИК KP.RU