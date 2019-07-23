В Прикамье продолжают восстанавливать дороги в районах, пострадавших от паводка

СЕГОДНЯ 15:25 2019-07-23T15:25:52+03:00

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Вода ушла, а разбитые дороги остались. Всего в Пермском крае размыло 2,5 км дорог, подмыто восемь мостов в Сивинском, Гайнском и Юрлинском округах.

Губернатор Максим Решетников поставил задачу оказать содействие пострадавшим районам. На данный момент восстановительные работы продолжаются. В Сивинском муниципальном округе восстановлен проезд по дороге Буб – Инвенцы и организован объезд по федеральной трассе Киров – Пермь через сёла Екатерининское и Сива.

В Юрлинском муниципальном округе полностью восстановлено транспортное сообщение. Ремонтируется мост через реку Сюзьву. На участке дороги Большое Самылово – Лябкино – Волонята подрядной организацией производится укрепление дорожного полотна, на дороге Сива – Северный Коммунар восстанавливается автомобильный мост. практически завершены работы в Гайнском районе края.

- Восстановлено транспортное сообщение со всеми населёнными пунктами Коми-Пермяцкого округа. Наиболее сложная ситуация была в посёлке Сейва. Сегодня в семь утра туда был направлен автобус, он дошел до конечной остановки – значит, проблем с движением там нет. Пока сохраняются вопросы по доставке людей в посёлок Жемчужный. Там идет укрепление дорожного полотна, работы будут закончены к завтрашнему вечеру, – прокомментировал положение дел заместитель председателя Правительства Александр Борисов. – В ближайшие дни мы завершим все работы, и только тогда можно будет говорить об ущербе, нанесённом инфраструктуре. Безусловно, край окажет поддержку всем пострадавшим в рамках существующих нормативно-правовых актов»

Жители домохозяйств, чье имущество пострадало от подтопления, могут обращаться в отделы соцзащиты по месту жительства или связаться с сотрудниками по телефонам скорой социальной помощи:

129 (для стационарного телефона);

8-800-100-83-05 (для мобильного телефона);

8 (342) 240-46-23 (с 09:00 до 18:00 в рабочие дни).

ИСТОЧНИК KP.RU