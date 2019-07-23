«Меняем книги на здоровье детей». В Перми пройдет благотворительная книжная ярмарка
Благотворительный фонд «Дедморозим» проводит благотворительную барахолку. Пермяки могут принести ненужные книги, после это все книги будут проданы, а деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям.
До 1 августа представители фонда принимают книги для детей, а после книжки продадут на благотворительной барахолке.
Принимают книги по следующим критериям:
- книги от удовлетворительного до отличного состояния
- книги для детей и родителей
- книги по психологии и личностному росту
- книги по бизнесу
- бестселлеры художественной литературы
- книги по искусству и самоучители по рисованию
- биографии и автобиографии известных личностей
- книги, которые найдут нового читателя
Книжная барахолка, пройдет 3 и 4 августа с 12:00 до 21:00 в лектории «Uniqstore» по адресу Малая Ямская 10/1
ИСТОЧНИК KP.RU