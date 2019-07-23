2019-07-23T12:37:30+03:00
Общество

«Меняем книги на здоровье детей». В Перми пройдет благотворительная книжная ярмарка

Книги принимают до 1 августа
Лилия Абибулаева
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--Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Благотворительный фонд «Дедморозим» проводит благотворительную барахолку. Пермяки могут принести ненужные книги, после это все книги будут проданы, а деньги пойдут на помощь тяжелобольным детям.

До 1 августа представители фонда принимают книги для детей, а после книжки продадут на благотворительной барахолке.

Принимают книги по следующим критериям:

- книги от удовлетворительного до отличного состояния

- книги для детей и родителей

- книги по психологии и личностному росту

- книги по бизнесу

- бестселлеры художественной литературы

- книги по искусству и самоучители по рисованию

- биографии и автобиографии известных личностей

- книги, которые найдут нового читателя

Книжная барахолка, пройдет 3 и 4 августа с 12:00 до 21:00 в лектории «Uniqstore» по адресу Малая Ямская 10/1

ИСТОЧНИК KP.RU

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