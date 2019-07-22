В Перми пройдет легендарная акция «Собака-Обнимака»

СЕГОДНЯ 18:11 2019-07-22T18:11:13+03:00

Акция - один сплошной позитив: пермяки общаются с собаками, бездомные животные получают помощь, а фотографы могут "набить руку". Фото: организаторы акции.

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В очередной раз в Перми пройдет акция «Собака-Обнимака». Пермяков и гостей краевой столицы приглашают в парк около театра оперы и балета 28 июля с 14.00 до 16.00.

- Участники акции смогут поучаствовать в фотосессии с роскошными хаски, самоедами, лабрадорами и другими невероятными собаками за символический благотворительный взнос в 100 рублей, - обещают организаторы. - Все вырученные средства пойдут на помощь приюту для кошек Матроскин и приюту для собак Доброе сердце.

На празднике можно приобрести сувениры от приюта Матроскин: сумки, термокружки и многое другое.

Для бездомных животных можно принести подарки: сухие и влажных корма премиум класса, лотки, миски и переноски - для кошек; сухие корма, крупы, поводки, ошейники, игрушки - для собак. Во время акции можно забрать домой полюбившееся животное из приюта.

ИСТОЧНИК KP.RU