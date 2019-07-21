В Перми мужчина косил газон и погиб от удара током

СЕГОДНЯ 14:39 2019-07-21T14:39:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в субботу, 20 июля, в Орджоникидзевском районе Перми. В микрорайоне Гайва на улице Ильинский тракт погиб 67-летний мужчина.

Источник близкий к ситуации сообщил, что мужчина погиб от удара током от газонокосилки. Спасти его не удалось.

- Мужчина получил сильную электротравму и погиб до приезда бригады «Скорой помощи», - сообщили в пресс-службе «Скорой помощи».

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье подросток, делая сэлфи на опоре ЛЭП, погиб от удара током. Трагедия с 15-летним семиклассником произошла здесь накануне, 13 июня, вечером. Мальчишка, желая сделать экстремальное сэлфи, вместе с другом забрался на опору линии электропередач, с напряжением в 110 тысяч вольт! Опора эта находится за многоквартирными домами небольшого поселка.От сильнейшего разряда подросток мгновенно умер и полетел вниз с огромной высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU