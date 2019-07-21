В Перми из-за химической реакции задымилось здание за политехом

СЕГОДНЯ 12:12 2019-07-21T12:12:15+03:00

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Дым за зданием пермского политехнического университета испугал горожан. Очевидцы незамедлительно вызвали пожарных, сотрудников полиции, "скорой помощи", электросетей.. Оказалось, что возгорания не было.

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, дым – это следствие химической реакции.

- Наблюдалось задымление внутри технического помещения. Задымление произошло в результате химической реакции веществ, горения не было, - сообщили в ведомстве.

Пострадавших во время ЧП нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что https://www.perm.kp.ru/online/news/3532253/ Житель Пермского края собирался домой из кафе, но в этот вечер ему суждено было стать героем. Мужчина увидел, что у дома напротив кафе горит крыша. Он не стал дожидаться пожарных, а несмотря на опасность, бросился в огонь. Оказалось, что жильцы дома спали и ничего не подозревали. 30-летний герой стал стучаться в дверь. Удалось разбудить одного жильца. Он вышел самостоятельно, остальных пришлось выносить на руках.

ИСТОЧНИК KP.RU