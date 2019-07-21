«Вышли в одинаковых футболках». Глава Кунгура просит привлечь к ответственности родителей детей с ограниченными возможностями

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-21T10:03:49+03:00

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В Кунгуре разгорелся конфликт между родителями детей с ограниченными возможностями и главой города. Мэр Кунгура лично написал заявление в прокуратуру с просьбой привлечь к ответственности родителей детей с ОВЗ.

Все началось с того, что здание школы, где занимались дети с ограниченными возможностями признали аварийным. Местные жители обеспокоены, что школу закроют и детям негде будет учиться. На фестивале «Небесная ярмарка» родители детей с ОВЗ пришли в одинаковых футболках с хештегами: #отстроимшколукунгур, #ШколуДляДетейОВЗ и #ДаешьЗданиеШколеВцентре

По мнению градоначальника, женщины нарушили закон. Активисты были удивлены реакцией мэра.

- Добрая половина кунгуряков во время массовых мероприятий посвященных "Небесной ярмарке" была одета в одинаковую одежду, но, к сожалению, этого мэр города Кунгура Гордеев Сергей Васильевич не замечал, а заметил именно нас в футболках с набором букв и одинаковой картинкой, - написала представитель группы родителей Светлана Агапитова. - И видимо, настолько "болит душа" у мэра города Кунгура за детей с ОВЗ, что решил он привлечь родителей за "несогласованное мероприятие".

В министерстве образования обещали отстроить новую школу для детей с ОВЗ.

ИСТОЧНИК KP.RU