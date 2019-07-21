СЕГОДНЯ 08:20 2019-07-21T08:20:47+03:00

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Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.

Екатерина часто радует поклонников фото с другими известными актерами и актрисами. Последний пост актрисы посвящен прогулке по любимым местам Михаила Лермонтова. Но гуляла Екатерина не одна, а со знаменитым французским актером Пьером Ришаром.

Фото из instagram Екатерины Шпицы

Подписчики порадовались за Екатерину и попросили передать "Привет!" любимому актеру.

- Рierre Richard! Человек-легенда! Как прекрасно, что Вы можете легко общаться на родном для него языке - почему-то кажется, что Вы с ним родственные души, и такое ощущение, что знакомы много лет. Если будет возможность, передайте, пожалуйста, что Петербург любит его!

katerinashpitsa «Человек-легенда!». Екатерина Шпица сфотографировалась в обнимку с известным французским актером

ИСТОЧНИК KP.RU