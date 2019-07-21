«Человек-легенда!». Екатерина Шпица сфотографировалась в обнимку с известным французским актером
Пермская актриса Екатерина Шпица активно ведет Instagram. С подписчиками девушка делится фотографиями с отдыха, рассказывает о работе, выставляет шикарные фото с красных дорожек. Поклонники не устают засыпать актрису комментариями.
Екатерина часто радует поклонников фото с другими известными актерами и актрисами. Последний пост актрисы посвящен прогулке по любимым местам Михаила Лермонтова. Но гуляла Екатерина не одна, а со знаменитым французским актером Пьером Ришаром.
Фото из instagram Екатерины Шпицы
Подписчики порадовались за Екатерину и попросили передать "Привет!" любимому актеру.
- Рierre Richard! Человек-легенда! Как прекрасно, что Вы можете легко общаться на родном для него языке - почему-то кажется, что Вы с ним родственные души, и такое ощущение, что знакомы много лет. Если будет возможность, передайте, пожалуйста, что Петербург любит его!
ИСТОЧНИК KP.RU