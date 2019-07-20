В Перми мать постоянно оставляла трехлетнего малыша в запертой квартире

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-20T17:32:25+03:00

Соседи устали слушать, как ребенок рыдает в запертой квартире и позвонили в полицию. Фото: архив "КП"

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Сейчас судьбой трехлетнего малыша из Орджоникидзевского района Перми будут заниматься правоохранительные органы. 19 июля его забрали из пустой квартиры сотрудники полиции.

На протяжении долгого времени мать, живущая в микрорайоне Левшино, оставляла ребенка днем одного в запертой квартире, а сама куда-то уходила. Нередко соседи за стеной слышали, как плачет брошенный малыш. Его никто не успокаивал. В пятницу терпение соседей лопнуло, и они позвонили в правоохранительные органы.

Когда на место происшествия приехала полиция, в квартире стояла тишина, однако на заявление соседей в любом случае приняли решение отреагировать. Чтобы проникнуть внутрь, двери вскрывать не стали, а вызвали спасателей и попросили их попасть в квартиру на втором этаже через окно.

Информация, изложенная в заявлении соседей, оказалась правдой. Намучавшийся малыш, устав рыдать, заснул.

- Изъятого ребенка передали инспектору по делам несовершеннолетних, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU