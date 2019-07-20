2019-07-20T18:05:38+03:00
Происшествия

Пермяк угрожал взорвать пятиэтажку в Индустриальном районе

ЧП произошло ранним утром в субботу, 20 июля
Алена ОВЧИННИКОВА
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Оперативники быстро вычислили, где живет пермяк и пришли к нему в квартиру.Оперативники быстро вычислили, где живет пермяк и пришли к нему в квартиру.Фото: Василий ХОДАРЕВ
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В половине седьмого утра в субботу, 20 июля, в дежурной части полиции раздался звонок от неизвестного мужчины.

- Я сейчас дом на улице Леонова, 60 взорву, - пообещал он нетрезвым голосом и бросил трубку.

На место предполагаемого ЧП экстренно были стянуты все оперативные службы: полиция, спасатели, Скорая помощь, ФСБ. Оперативникам быстро удалось вычислить, откуда раздался звонок. С сообщением об угрозе взрыва позвонил житель этого же дома.

Когда полицейские постучали в его двери, пермяк открылся и впустил правоохранителей внутрь.

- Я взрывать дом не планировал, просто хотел, чтобы поскорее приехала Скорая помощь и отвезла меня в наркологический диспансер на принудительное лечение, я уже устал от своего длительного запоя, - объяснил он.

- По данному факту в полиции зарегистрирован материал проверки, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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