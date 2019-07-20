С 30 сентября пермяки смогут улететь в Санкт-Петербург на «Победе»

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-20T16:15:30+03:00

Рейсы до Санкт-Петербурга будут осуществляться пять раз в неделю. Фото: архив "КП"

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В конце сентября авиакомпания «Победа» приступает к регулярным полетам из Перми в Санкт-Петербург. Сейчас, напомним, вылеты в северную столицу выполняют авиакомпании «Россия» и S7 Airlines. Новая полетная программа «Победы» рассчитана на период действия зимнего расписания.

- Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров в салоне эконом класса, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Большое Савино». - Время в пути из Перми до Санкт-Петербурга составит 2 часа 25 минут.

Из Перми рейс 570 отправляется в 22.20 и прибывает в Санкт-Петербург в 22.45. Вылет рейса 569 из Санкт-Петербург в Пермь — в 00.25, прибытие — в 04.55 (для каждого из аэропортов указано местное время).

Продажа билетов на рейсы уже открыта. По данным официального сайта авиакомпании «Победа» минимальная стоимость билета в одну сторону – 4 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU