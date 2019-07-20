2019-07-20T16:15:30+03:00
Общество

С 30 сентября пермяки смогут улететь в Санкт-Петербург на «Победе»

Минимальная стоимость билетов составит 4100 рублей
Алена ОВЧИННИКОВА
Поделиться:
Рейсы до Санкт-Петербурга будут осуществляться пять раз в неделю.Рейсы до Санкт-Петербурга будут осуществляться пять раз в неделю.Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В конце сентября авиакомпания «Победа» приступает к регулярным полетам из Перми в Санкт-Петербург. Сейчас, напомним, вылеты в северную столицу выполняют авиакомпании «Россия» и S7 Airlines. Новая полетная программа «Победы» рассчитана на период действия зимнего расписания.

- Рейсы будут осуществляться пять раз в неделю на воздушных судах Boeing 737-800, рассчитанных на перевозку 189 пассажиров в салоне эконом класса, - сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Большое Савино». - Время в пути из Перми до Санкт-Петербурга составит 2 часа 25 минут.

Из Перми рейс 570 отправляется в 22.20 и прибывает в Санкт-Петербург в 22.45. Вылет рейса 569 из Санкт-Петербург в Пермь — в 00.25, прибытие — в 04.55 (для каждого из аэропортов указано местное время).

Продажа билетов на рейсы уже открыта. По данным официального сайта авиакомпании «Победа» минимальная стоимость билета в одну сторону – 4 100 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми мать постоянно оставляла трехлетнего малыша в запертой квартире
Пермяк угрожал взорвать пятиэтажку в Индустриальном районе
В Перми нашли тело мужчины, пропавшего неделю назад
«Соберите документы, вещи и продукты». В зону подтопления попали три района Пермского края
«Стоим в пробке потные и злые». Пермяки жалуются на заторы на Восточном обходе
50 человек искали в Прикамье женщину и семилетнего мальчика
69-летняя пенсионерка из Перми напала с ножом на знакомую
В Перми прошла экстремальная по интенсивности гроза
«Они погнались за «девяткой» и настигли ее!» На Восточном обходе в Перми множество автопатрулей устроили облаву на пьяных
«Все стоит до самого Чусовского моста!» В Перми на Восточном обходе скопилась многокилометровая пробка
«Так не доставайся ты никому!». Жительница Прикамья пронзила ножом сердце спутника жизни
Зелёный каркас – основа комфортной городской среды