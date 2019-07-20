«Соберите документы, вещи и продукты». В зону подтопления попали три района Пермского края

СЕГОДНЯ 13:28 2019-07-20T13:28:36+03:00

Размыты четыре деревянных моста и два участка автомобильных дорог

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Июльский паводок привел к подтоплению населенных пунктов в трех районах Пермского края. По оперативной информации на 12.00 субботы, 20 июля, в Кудымкарском районе из-за подъема уровня воды в реке Иньва, подтоплены 5 населенных пунктов, 29 придомовых территорий, с населением 60 человек.

В Кудымкарском городском округе подтоплена 61 придомовая территория с населением 184 человека.

В Гайнском районе опасность подтопления в поселке Сейва миновала, территории освобождены от воды. А вот в поселке Сергеевский подтоплены четыре придомовых территории, с населением 41 человек. Эвакуация людей не требуется.

- Мы рекомендуем жителям следить за ситуацией, приготовить вещи, документы, продукты питания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Быть готовыми к действиям по ситуации, соблюдать спокойствие.

Из-за повышения уровня воды в реках размыты четыре деревянных автомобильных моста и два участка автомобильных дорог. Погибших и пострадавших в результате паводка нет, вопросы жизнеобеспечения решают органы местного самоуправления. В ликвидации задействованы 44 единицы техники и 161 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU