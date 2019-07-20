2019-07-20T12:54:55+03:00
Общество

Стоим в пробке потные и злые. Пермяки жалуются на заторы на Восточном обходе

Чтобы доехать до Чусовского моста водителям нужны крепкие нервы
Алена ОВЧИННИКОВА
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Пробка начинается от отворота на Ляды.Пробка начинается от отворота на Ляды.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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- Минуту едем, 10 минут стоим, - жалуются пермяки на заторы на Восточном обходе Перми.

В выходные чтобы добраться до Чусовского моста, водителям требуются крепкие нервы. Огромные заторы здесь бывают как в пятницу вечером, когда пермяки едут на дачи, так и в субботу с утра.

К середине дня субботы, 20 июля, сервис Яндекс.Пробки информировал, что скорость движения по Восточному обходу не превышает 5 километров в час. Пробка начинается от отворота на Ляды.

Ситуацию усложняет ремонт дороги, который не может закончиться на протяжении нескольких лет. Дорожники расширяют проезжую часть.

- Я стою в этой пробке около часа, никаких ДТП впереди не видно, - позвонила в редакцию «КП» пермячка. – Думаю, что пробка копится из-за ремонта дороги и плохой пропускной способности. Открыть окна невозможно, так как в салон тут же попадают запахи от дорожного катка и нового асфальта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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