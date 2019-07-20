69-летняя пенсионерка из Перми напала с ножом на знакомую

СЕГОДНЯ 08:16 2019-07-20T08:16:17+03:00

Потерпевшая в больнице, подозреваемая в ИВС, ей грозит до 10 лет лишения свободы

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Сейчас 69-летняя жительница Закамска находится в изоляторе временного содержания. Ее поместили туда за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она с ножом в руках напала на свою 56-летнюю знакомую.

- Все произошло 19 июля в квартире одной из женщин, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В дневное время после употребления спиртного между женщинами возник конфликт, в ходе которого пожилая пенсионерка схватила кухонный нож и нанесла удар в живот своей знакомой.

Потом одумалась и позвонила в Скорую помощь. В итоге потерпевшая с проникающим ранением брюшной полости была госпитализирована в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По действующему закону пенсионерке может грозить до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU