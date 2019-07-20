69-летняя пенсионерка из Перми напала с ножом на знакомую
Сейчас 69-летняя жительница Закамска находится в изоляторе временного содержания. Ее поместили туда за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она с ножом в руках напала на свою 56-летнюю знакомую.
- Все произошло 19 июля в квартире одной из женщин, - сообщили подробности в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – В дневное время после употребления спиртного между женщинами возник конфликт, в ходе которого пожилая пенсионерка схватила кухонный нож и нанесла удар в живот своей знакомой.
Потом одумалась и позвонила в Скорую помощь. В итоге потерпевшая с проникающим ранением брюшной полости была госпитализирована в больницу. В настоящее время злоумышленница водворена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. По действующему закону пенсионерке может грозить до 10 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU