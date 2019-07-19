2019-07-19T20:27:56+03:00
Общество

«Они погнались за «девяткой» и настигли ее!» На Восточном обходе в Перми множество автопатрулей устроили облаву на пьяных

А вот перед Чусовским мостом, где скопилась огромная пробка, их нет
Вероника РАНГУЛОВААндрей МАТЛИН
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На Восточном обходе сотрудники ГИБДД устроили погоню.На Восточном обходе сотрудники ГИБДД устроили погоню.Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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- На Восточном обходе – множество патрулей ГИБДД! – сообщили нам очевидцы. – Пять, шесть, семь, много! Стоят, начиная от отворота на Ляды. Вот, только что мимо них промчалась «девятка», километров сто идет! Водитель проигнорировал жест остановиться! Ого, инспекторы вскакивают в свою машину. Рванули в погоню! Догнали, перекрыли дорогу!

Действительно, на Восточном обходе в Перми, как и на других трассах, ведущих из города, водители наблюдают одну и ту же картину: множество автопатрулей раскинули «паутину» и ловят пьяных. Они, видимо, учли, что впервые установившаяся летняя погода и волна грибов погонят горожан на природу.

- А вот на отрезке от отворота на Ляды до Чусовского моста их нет, а там скопилась громадная пробка! - поделились с нами наблюдениями пермские автомобилисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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