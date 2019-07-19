2019-07-19T20:04:37+03:00
Общество

«Все стоит до самого Чусовского моста!» В Перми на Восточном обходе скопилась многокилометровая пробка

Она начинается от отворота на Ляды
Вероника РАНГУЛОВААндрей МАТЛИН
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На Восточном обходе там, где нет пробок, - полно патрулей автоинспекторов: ловят пьяных!На Восточном обходе там, где нет пробок, - полно патрулей автоинспекторов: ловят пьяных!Фото: Вероника РАНГУЛОВА
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Становится уже нехорошей традицией, что перед Чусовским мостом накануне выходных скапливаются многокилометровые пробки. Но если до этого виной тому были перманентные ремонты, то сейчас таковых нет.

Очевидно, все объясняется хорошей погодой, которая в кои-то веки выдалась этим летом в Перми, да тем, что в лесах начали массово созревать белые и даже рыжики, за которыми рванули горожане.

- Машины стоят уже, начиная от отворота на Ляды, и конца и края им не видно! – сообщают очевидцы.

- Зато в других местах на Восточном обходе, где пробок нет, мы с дочкой насчитали до десятка патрулей ГИБДД, - поделились пермяки. – Мы подъехали, поинтересовались, почему они не едут туда, где пробки? Нам ответили: «А что мы можем сделать?». Мол, у них тут операция «паутина», им велено пьяных накануне жарких выходных ловить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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