«Так не доставайся ты никому!». Жительница Прикамья пронзила ножом сердце спутника жизни

СЕГОДНЯ 16:43 2019-07-19T16:44:26+03:00

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Пятничные посиделки в одном из домов в Пермском крае закончились трагически.

51-летняя жительница поселка Яйва и ее сожитель в ночь на 13 июля решили отметить грядущие выходные за праздничным столом. Но ночью женщина вспомнила старые обиды, ругань переросла в драку. Разгневавшись, она схватила первое, что под руку попалось. Попался – нож. Она замахнулась и нанесла удар в грудь спутнику жизни. Нож угодил прямо в сердце.

- Следствием установлено, что в ночь на 13 июля 2019 года в квартире по месту проживания обвиняемая и её сожитель совместное употребляли крепкие спиртосодержащие напитки, - так этот случай описывают в СУ СКО по Пермскому краю. - В результате пьяной ссоры женщина неожиданно схватила кухонный нож и нанесла сожителю удар ножом в грудную клетку слева. В результате колото-резанного ранения с повреждением сердца потерпевший скончался через непродолжительное время в больнице.

Женщину арестовали, ее обвиняют по статье об убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU