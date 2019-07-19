2019-07-19T14:30:01+03:00
Общество

В Пермском крае выявили 20 проблемных домов

Общая площадь объектов 177,7 тысяч квадратных метров
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Министерство строительства Пермского края выявило 20 проблемных домов на территории Прикамья. Как сообщает издание Business Class, новая модель долевого строительства с использованием счетов-эскроу и проектного финансирования может стать причиной появления проблемных домов. 9 объектов являются проблемными и включены в дорожную карту по восстановлению прав обманутых дольщиков.

Работа с эскроу-счетами стала обязательна с 1 июля 2019 года. Затройщики постепенно переходят на новую схему. На данный момент в Прикамье только 8 домов из 160 строятся с использованием счетов-эскроу . На эту же схему должны перейти застройщики еще 34 домов.

85 застройщиков завершает строительство по старой схеме. До 1 июля они достигли определенной степени готовности домов и заключили необходимое количество необходимое количество договоров участия в долевом строительстве.

В III квартале 2019 года будут сданы еще четыре дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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