СЕГОДНЯ 11:04 2019-07-19T11:04:56+03:00

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Пермские полицейские задержали злоумышленника, который нападал на девушек и, угрожая ножом, требовал отдать ценности. На след преступника помог выйти фоторобот, составленный со слов одной из потерпевших.

- В июне мужчина напал на школьницу в подъезде жилого дома на улице Норильская. Злоумышленник, угрожая ножом, потребовал у девушки деньги. Потерпевшая сильно закричала, после чего налетчик скрылся, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/721108" frameborder="0"></iframe> В Перми задержали мужчину, который нападал на девушек в подъездах.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело и после сообщений в СМИ преступника задержали. Им оказался 42-летний житель Перми.

В ходе следствия выяснилось, что мужчина виновен еще в одном подобном преступлении. Инцидент произошел в начале июля в подъезде жилого дома на улице Чкалова. Мужчина набросился на молодую девушку, которая возвращалась с прогулки с полуторогодовалой дочерью. Молодая мама сильно закричала, тем самым спугнув злоумышленника. Он выбежал из подъезда и скрылся.

Сотрудники полиции просят откликнуться тех, кто пострадал от действий этого человека. Звонить по телефону 89993635131.

ИСТОЧНИК KP.RU