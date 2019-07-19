«По столам бегали тараканы». В больнице Пермского края закрыли опасный для жизни пищеблок

СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-19T10:34:38+03:00

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В больницах должны лечить, а не калечить. А пациенты Оханской районной больницы находились в условиях опасных для жизни и здоровья. Еду больным готовили, нарушая требования СанПиНа.

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю выявило множество нарушений при проверке пищеблока Оханской районной больницы. Результаты проверки были переданы в суд. Постановление суда о закрытии пищеблока выполнили судебные приставы.

- Были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических норм: ряд цехов не оборудованы раковинами для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, не исправна система приточно-вытяжной вентиляции, используется инвентарь, выполненный из материалов, не допускающих качественное проведение мойки и дезинфекции, не обеспечена исправная работа технологического и холодильного обрудования, стены, пол и потолок в производственных помещениях пищеблока имеют многочисленные дефекты в виде трещин и отслоения штукатурки, краски или плитки, а на столах для готовой продукции, в моечной кухонной посуды и на подоконнике обнаружены живые тараканы, - сообщили в пресс-службе судебных приставов.

Деятельность пищеблока приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU