Пермский Политех вошел в рейтинг лучших технических ВУЗов России

СЕГОДНЯ 09:51 2019-07-19T12:02:06+03:00

Всего в списке 695 учебных заведений

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Специалисты издания ООО «УниверЭксперт – Академический критик» составили рейтинг лучших технических университетов страны. Всего в списке 695 учебных заведений.

Эксперты оценивали ВУЗы по нескольким критериям: профессорско-преподавательский состав, универсальным критерием качества которого является признание национальным профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений.

После тщательного отбора конкурсантов распределили на четыре категории по количеству набранных баллов: «Лучшие ВУЗы», «ВУЗы выше среднего», «ВУЗы ниже среднего» и «Слабые ВУЗы». В общем рейтинге Пермский Политех занял 44-е место.

В категории «Лучшие ВУЗы» пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) занял 15-е место.

Первой место занял Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Тройку лидеров закрыл Рязанский государственный радиотехнический университет.

ИСТОЧНИК KP.RU