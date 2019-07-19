Пермский Политех вошел в рейтинг лучших технических ВУЗов России
Специалисты издания ООО «УниверЭксперт – Академический критик» составили рейтинг лучших технических университетов страны. Всего в списке 695 учебных заведений.
Эксперты оценивали ВУЗы по нескольким критериям: профессорско-преподавательский состав, универсальным критерием качества которого является признание национальным профессиональным сообществом его научных, инновационных и научно-практических достижений.
После тщательного отбора конкурсантов распределили на четыре категории по количеству набранных баллов: «Лучшие ВУЗы», «ВУЗы выше среднего», «ВУЗы ниже среднего» и «Слабые ВУЗы». В общем рейтинге Пермский Политех занял 44-е место.
В категории «Лучшие ВУЗы» пермский национальный исследовательский политехнический университет (ПНИПУ) занял 15-е место.
Первой место занял Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана. Тройку лидеров закрыл Рязанский государственный радиотехнический университет.
ИСТОЧНИК KP.RU