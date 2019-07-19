2019-07-19T09:20:19+03:00
Общество

На время фестиваля «Seasons» продлят работу общественного транспорта

А также увеличат количество рейсов
Лилия Абибулаева
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Фото: с сайта Правительства ПрикамьяФото: с сайта Правительства Прикамья
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Уникальный в своем роде фестиваль пройдет в Хохловке 27 и 28 июля. «Seasons в Хохловке» впервые объединит четыре фестивальных проекта на одной площадке: «Дизайн-субботник», More Amore, «Большие гости», «Детские люди».

Фестивальный формат «Seasons в Хохловке» не предполагает наличия палаточного лагеря, поэтому программа каждого фестивального дня будет начинаться в 11:00 и завершаться в 22:00.

Чтобы гости смогли посмотреть все, поучаствовать в мастер-классах и послушать лекции от известных шеф-поваров, дизайнеров и артистов, будет продлена работа рейсовых автобусов № 340, а количество рейсов увеличено

Так, время отправления из Перми:

Автобус будет уезжать с Попова:

7:35, 9:55, 11:30, 12:25, 13:20, 14:30, 15:30, 16:00, 17:00, 18:35, 20:00.

Время отправления из Хохловки:

9:15, 11:30, 13:00, 13:50, 15:20, 16:30, 17:30, 18:30, 20:00, 21:00, 22:10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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